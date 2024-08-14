Карвахаль: «Отношусь к «Аталанте» с большим уважением»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль поделился ожиданиями от матча Суперкубка УЕФА против «Аталанты».

«Перерыв получился коротким, но он был необходим. Отдых после Евро-2024 позволил мне перезарядить батарейки и насладиться общением с семьей. Теперь я здесь и полон сил, чтобы выиграть еще один трофей для «Реала». Я все еще ощущаю послевкусие огромного счастья от победы на чемпионате Европы. Но пришло время «сменить тему», ведь я вернулся в свой клуб, и перед нами сложная игра, в которой мы очень хотим победить, и потрясающий соперник.

Отношусь к «Аталанте» с большим уважением. Посмотрите, каких мощных соперников она обыграла в прошлом сезоне, например «Ливерпуль», и как она взяла верх над «Байером» в финале», — цитирует пресс-служба УЕФА Карвахаля.

«Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА 14 августа. Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Народовы».