Mash: дагестанские хакеры выложили в сеть базу данных игроков «Реала» и «Аталанты»

Дагестанские хакеры взломали сайт УЕФА и получили в свое распоряжение данные игроков «Реала» и «Аталанты», сообщает Mash.

Хакеры выложили в сеть паспортные данные футболистов, адреса, а также их личные телефонные номера. Также в доступе оказались данные всех аккредитованных журналистов, официантов и барменов и уборщиц. Причина утечки данных стали проблемы в работе сайта УЕФА.

«Реал» и «Аталанта» 14 августа сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча пройдет в Варшаве и начнется в 22.00 мск.