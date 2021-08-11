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«Челси» — «Вильярреал»: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча за Суперкубок УЕФА

20:00
Футболисты «Челси». Фото AFP
Футболисты «Челси». Фото AFP
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11 августа в Белфасте (Северная Ирландия) «Челси» сыграет с «Вильярреалом» в матче за Суперкубок УЕФА-2021. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Челси» Томаса Тухеля выиграл у «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов, который прошел 29 мая в Порту (Португалия).

27 мая «Вильярреал» победил «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 — по пен.) в финале Лиги Европы. Встреча прошла в Гданьске (Польша).

Следить за онлайн-трансляцией матча «Челси» — «Вильярреал» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Челси — Вильярреал

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