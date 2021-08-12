Основное и дополнительное время матча за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» завершилось вничью 1:1. Встреча проходит в Белфасте (Северная Ирландия).

Под серию пенальти у «Челси» на поле вышел вратарь Кепа Аррисабалага, который заменил Эдуара Менди.

Счет на 27-й минуте открыл полузащитник англичан Хаким Зиеш, на 73-й минуте отличился форвард испанцев Жерар Морено.

Встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.