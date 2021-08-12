«Челси» — «Вильярреал»: победитель матча за Суперкубок УЕФА определится в серии пенальти
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Основное и дополнительное время матча за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» завершилось вничью 1:1. Встреча проходит в Белфасте (Северная Ирландия).
Под серию пенальти у «Челси» на поле вышел вратарь Кепа Аррисабалага, который заменил Эдуара Менди.
Счет на 27-й минуте открыл полузащитник англичан Хаким Зиеш, на 73-й минуте отличился форвард испанцев Жерар Морено.
Встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
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Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры
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