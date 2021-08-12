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«Челси» — «Вильярреал»: победитель матча за Суперкубок УЕФА определится в серии пенальти

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«Челси» — «Вильярреал». Фото Reuters
«Челси» — «Вильярреал». Фото Reuters
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Основное и дополнительное время матча за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» завершилось вничью 1:1. Встреча проходит в Белфасте (Северная Ирландия).

Под серию пенальти у «Челси» на поле вышел вратарь Кепа Аррисабалага, который заменил Эдуара Менди.

Счет на 27-й минуте открыл полузащитник англичан Хаким Зиеш, на 73-й минуте отличился форвард испанцев Жерар Морено.

Встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Челси — Вильярреал

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Руслан Абушкин все материалы автора

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