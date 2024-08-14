Булыкин заявил, что «Реал» является фаворитом в матче с «Аталантой»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, что думает о матче за Суперкубок УЕФА, в котором «Реал» сыграет против «Аталанты».

«Реал» является фаворитом и такие матчи смотрят много людей, кто любит футбол, кто играет в футбол. Потому что «Реал» для многих является командой образцом. У игроков этого клуба можно что-то подчерпнуть. Я посмотрю этот матч и буду болеть за «Реал», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

«Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА 14 августа. Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Народовы».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Аталанта».