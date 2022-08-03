Оливер рассудит матч Суперкубка УЕФА «Реал» — «Айнтрахт». Арбитру будет помогать система определения офсайда
В матче Суперкубка УЕФА будет впервые использоваться полуавтоматическая система определения офсайда
УЕФА объявил о назначении бригады арбитров на матч Суперкубка Европы. Игру «Реала» и «Айнтрахта» рассудит британец Майкл Оливер.
В пресс-службе УЕФА добавили, что на матче будет впервые использоваться полуавтоматическая система определения офсайда. Технология также будет задействована в групповом турнире ЛЧ сезона-2022/23.
«Реал» и «Айнтрахт», как победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2021/22, сыграют 10 августа в Хельсинки (Финляндия). Начало — в 22.00 (мск).
Оливер является судьей международной категории ФИФА с 2012 года.
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