В матче Суперкубка УЕФА будет впервые использоваться полуавтоматическая система определения офсайда

УЕФА объявил о назначении бригады арбитров на матч Суперкубка Европы. Игру «Реала» и «Айнтрахта» рассудит британец Майкл Оливер.

В пресс-службе УЕФА добавили, что на матче будет впервые использоваться полуавтоматическая система определения офсайда. Технология также будет задействована в групповом турнире ЛЧ сезона-2022/23.

«Реал» и «Айнтрахт», как победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2021/22, сыграют 10 августа в Хельсинки (Финляндия). Начало — в 22.00 (мск).

Оливер является судьей международной категории ФИФА с 2012 года.