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Новости   //    Футбол   //    Суперкубок УЕФА

Безумный клич Клоппа после победы в Суперкубке УЕФА. Видео

15 августа 2019, 06:37
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп эмоционально отреагировал на победу над «Челси» в Суперкубке УЕФА. Немецкий специалист после финального свистка во флеш-интервью прокричал фамилию голкипера своей команды: «Адриан!»

Ранее несколько игроков «Ливерпуля» назвали вратаря своей команды героем матча, в котором «красные» выиграли в серии пенальти.

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