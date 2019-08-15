Безумный клич Клоппа после победы в Суперкубке УЕФА. Видео

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп эмоционально отреагировал на победу над «Челси» в Суперкубке УЕФА. Немецкий специалист после финального свистка во флеш-интервью прокричал фамилию голкипера своей команды: «Адриан!»

Ранее несколько игроков «Ливерпуля» назвали вратаря своей команды героем матча, в котором «красные» выиграли в серии пенальти.