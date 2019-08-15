Безумный клич Клоппа после победы в Суперкубке УЕФА. Видео
15 августа 2019, 06:37
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп эмоционально отреагировал на победу над «Челси» в Суперкубке УЕФА. Немецкий специалист после финального свистка во флеш-интервью прокричал фамилию голкипера своей команды: «Адриан!»
Ранее несколько игроков «Ливерпуля» назвали вратаря своей команды героем матча, в котором «красные» выиграли в серии пенальти.
ADRIAAAAAAAAAAAN!! #LFC #SuperCup #LIVCHE pic.twitter.com/ig3fu78Qkd— Kop Magazine (@TheKopMagazine) August 14, 2019