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Бензема считает, что на «Реал» оказывается большее давление, чем на другие клубы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Карим Бензема перед матчем Суперкубка УЕФА против «Айнтрахта» отметил, что команде необходимо продолжать победный путь.

«Все большие клубы говорят о давлении, которое приходится им испытывать, но думаю, что в «Реале» оно еще больше, чем где-либо еще. Учитывая, что «Реал» — величайший клуб в мире, нужно привозить домой трофеи каждый раз, когда предоставляется такая возможность.

В среду финал. Мы хотим его выиграть. Когда выступаешь за «Реал», не может быть других целей. Чтобы получить право на участие в этом матче, нужно выиграть Лигу чемпионов. Это непростая задача. Мы ее выполнили. Теперь нужно просто продолжить этот победный путь», — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема.

Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа, в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2034776--real-madrid-vs-frankfurt/
Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
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