Бензема считает, что на «Реал» оказывается большее давление, чем на другие клубы

Нападающий «Реала» Карим Бензема перед матчем Суперкубка УЕФА против «Айнтрахта» отметил, что команде необходимо продолжать победный путь.

«Все большие клубы говорят о давлении, которое приходится им испытывать, но думаю, что в «Реале» оно еще больше, чем где-либо еще. Учитывая, что «Реал» — величайший клуб в мире, нужно привозить домой трофеи каждый раз, когда предоставляется такая возможность.

В среду финал. Мы хотим его выиграть. Когда выступаешь за «Реал», не может быть других целей. Чтобы получить право на участие в этом матче, нужно выиграть Лигу чемпионов. Это непростая задача. Мы ее выполнили. Теперь нужно просто продолжить этот победный путь», — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема.

Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа, в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22.00 по московскому времени.