Бенито: «Реал» дает ощущение полного контроля над ситуацией»

Бывший игрок «Реала» Альваро Бенито прокомментировал победу мадридского клуба над «Айнтрахтом» (2:0) в Суперкубке УЕФА.

«Реал» выглядел очень целеустремленно, как очень работоспособная команда. Это соответствует тому, что мы видели в прошлом году: команда, которая дает ощущение полного контроля над ситуацией, даже когда мяч у соперника", — цитирует пресс-служба УЕФА Бенито.

«Реал» пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. По этому показателю мадридский клуб догнал «Милан» и «Барселону».