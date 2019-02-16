Белоруссия подала в УЕФА документы для проведения Суперкубка Европы 2021 года в Минске

Белорусская федерация футбола (БФФ) отправила в УЕФА документы для участия в конкурсе на проведение Суперкубка Европы в 2021 году, сообщает официальный Твиттер организации. Ранее УЕФА утвердил список претендентов на проведение матча: Белоруссия (стадион "Динамо", Минск), Финляндия ("Олимпийский", Хельсинки), Северная Ирландия ("Виндзор Парк", Белфаст), Украина ("Металлист", Харьков).

Отметим, что Белоруссия уже участвовала в конкурсе на проведение в Минске матчей финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, а также Суперкубка Европы в том же году. Однако Минск не был выбран.