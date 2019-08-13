Аспиликуэта надеется, что "Челси" сможет показать свою лучшую игру в матче с "Ливерпулем"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта - о матче за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем".
- Знаем, что будем играть против очень сильной команды, но надеюсь, мы сможем показать свою лучшую игру и добиться желаемого результата, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Приятно быть частью такого матча в начале сезона. Это отличный способ начать сезон, и я надеюсь, что нам удастся победить завтра.
Матч "Ливерпуль"- "Челси" состоится 14 августа в Стамбуле (Турция) и начнется в 20.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2025638--liverpool-vs-chelsea/
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