Аспиликуэта надеется, что "Челси" сможет показать свою лучшую игру в матче с "Ливерпулем"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта - о матче за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем".

- Знаем, что будем играть против очень сильной команды, но надеюсь, мы сможем показать свою лучшую игру и добиться желаемого результата, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Приятно быть частью такого матча в начале сезона. Это отличный способ начать сезон, и я надеюсь, что нам удастся победить завтра.

Матч "Ливерпуль"- "Челси" состоится 14 августа в Стамбуле (Турция) и начнется в 20.00 по московскому времени.