Футбол
Суперкубок УЕФА
Новости
Все материалы Статьи Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок УЕФА

Сегодня, 11:22

Анчелотти: «В новом сезоне на кону шесть трофеев, и «Реал» хочет бороться за каждый из них»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против «Айнтрахта».

«У нас ситуация несколько хуже, чем у «Айнтрахта», потому что сезон в Германии начинается раньше, но мы все равно будем играть на победу. Будем искать счастье в атаке, а не обороняться большими силами. Победы в прошлом сезоне убедили нас в собственной вере, но сейчас необходимо сосредоточиться на предстоящих матчах. В новом сезоне на кону будет шесть трофеев, и мы хотим бороться за каждый из них.

В прошлом сезоне «Айнтрахт» сделал нечто особенное, потому что точно не был фаворитом. Они провели выдающиеся матчи, на контратаках обыграли «Барселону» на «Камп Ноу», очень большое внимание уделяли обороне и быстрым переходам из одной фазы в другую», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Айнтрахтом» пройдет 10 августа в Хельсинки и начнется в 22.00 мск.

Карло Анчелотти
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
0
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Рухнет ли «Челси» без Абрамовича, возьмет ли Холанд «Золотую бутсу» и кто станет чемпионом? Что думают букмекеры про 7 главных интриг АПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Оливер рассудит матч Суперкубка УЕФА «Реал» — «Айнтрахт». Арбитру будет помогать система определения офсайда
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости