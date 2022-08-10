Анчелотти считает, что прошлый сезон был самым успешным в его карьере

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем Суперкубка УЕФА против «Айнтрахта» отметил, что прошлый сезон был самым успешным в карьере.

«Был ли прошлый сезон самым успешным в моей карьере? Наверное, да. Мне никогда прежде не удавалось выиграть чемпионат страны и Лигу чемпионов в один сезон. Важную роль сыграли мои игроки, их мастерство, бойцовский дух, отношение к делу и энтузиазм. Именно благодаря этим качествам мы выиграли Лигу чемпионов и получили право участвовать в этом матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа, в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22.00 по московскому времени.