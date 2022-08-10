Футбол
Суперкубок УЕФА
Новости
Все материалы Статьи Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок УЕФА

Сегодня, 06:25

Анчелотти считает, что прошлый сезон был самым успешным в его карьере

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем Суперкубка УЕФА против «Айнтрахта» отметил, что прошлый сезон был самым успешным в карьере.

«Был ли прошлый сезон самым успешным в моей карьере? Наверное, да. Мне никогда прежде не удавалось выиграть чемпионат страны и Лигу чемпионов в один сезон. Важную роль сыграли мои игроки, их мастерство, бойцовский дух, отношение к делу и энтузиазм. Именно благодаря этим качествам мы выиграли Лигу чемпионов и получили право участвовать в этом матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа, в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2034776--real-madrid-vs-frankfurt/
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
0
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
«Ференцварош» Черчесова развалился, Головин снова упустил шанс сыграть в ЛЧ. Обзор 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Материалы сюжета: «Реал» — «Айнтрахт»: Суперкубок УЕФА-2022
Гласнер рассказал, как «Айнтрахт» будет играть с «Реалом» в Суперкубке УЕФА
Бензема считает, что на «Реал» оказывается большее давление, чем на другие клубы
Модрич рассказал, как ему удается играть в 36 лет на топ-уровне
Трапп рассчитывает, что «Айнтрахт» порадует болельщиков в Суперкубке УЕФА
Гласнер — о матче с «Реалом»: «Шансы есть всегда»
Роде уверен, что «Айнтрахт» покажет себя с лучшей стороны в Суперкубке УЕФА против «Реала»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Модрич рассказал, как ему удается играть в 36 лет на топ-уровне

Бензема считает, что на «Реал» оказывается большее давление, чем на другие клубы
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости