Анчелотти: «Матч был гораздо труднее, чем это могло показаться»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (2:0) в Суперкубке УЕФА.

«К первому голу привел оставленный у штанги мяч. Наш план состоял в том, чтобы навешивать в эту зону, так как наш анализ показал слабость соперника на дальней штанге. Но в итоге это оказалось, скорее, совпадением за исключением присутствия Каземиро в той зоне, поскольку мы просили его туда набегать.

Мне не требовалась эта победа, чтобы сказать вам, что моя команда по-прежнему голодна и мотивирована. Это был непростой матч. Он был гораздо труднее, чем это могло показаться на первый взгляд", — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Реал» пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. По этому показателю мадридский клуб догнал «Милан» и «Барселону».