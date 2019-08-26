14 лет назад российский клуб впервые сразился за Суперкубок УЕФА. Помните этот матч?

Сегодня исполнилось ровно 14 лет матчу за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и ЦСКА. Армейцы стали первой российской командой, принявшей участие в этом турнире. В сезоне-2004/05 ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, а «Ливерпуль» победил в Лиге чемпионов.

Встреча завершилась победой «Ливерпуля» в дополнительное времая со счетом 3:1. ЦСКА открыл счет на 28-й минуте — отличился Даниэл Карвалью. За 8 минут до конца второго тайма Джибриль Сиссе забил ответный мяч и перевел встречу в дополнительное время.

На 103-й минуте Сиссе оформил дубль, а на 109-й Луис Гарсия установил окончательный счет встречи.

Из участников той встречи один по-прежнему защищает цвета ЦСКА — вратарь Игорь Акинфеев.

Впоследствии в Суперкубке УЕФА играл еще один российский клуб. В 2008 году «Зенит» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.