11 лет назад «Зенит» выиграл Суперкубок УЕФА. Видео

? В этот день в 2008 году @zenit_spb стал обладателем Суперкубка УЕФА! ???



? «МЮ» — «Зенит» 1:2

?? Погребняк 44' (0:1)

?? Данни 59' (0:2)

?? Видич 73' (1:2) pic.twitter.com/C3yKVPkX7B