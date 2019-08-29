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11 лет назад «Зенит» выиграл Суперкубок УЕФА. Видео

11:52
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Сегодня исполнилось 11 лет со дня победы «Зенита» в Суперкубке УЕФА. 29 августа 2008 года российский клуб обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Голы забивали Павел Погребняк, Данни и Неманья Видич. Видео с фрагментами матча опубликовал Twitter УЕФА.

Дополнительная информация

https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1166975309792653312

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