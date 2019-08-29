11 лет назад «Зенит» выиграл Суперкубок УЕФА. Видео
11:52
Сегодня исполнилось 11 лет со дня победы «Зенита» в Суперкубке УЕФА. 29 августа 2008 года российский клуб обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1).
? В этот день в 2008 году @zenit_spb стал обладателем Суперкубка УЕФА! ???— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 29, 2019
? «МЮ» — «Зенит» 1:2
?? Погребняк 44' (0:1)
?? Данни 59' (0:2)
?? Видич 73' (1:2) pic.twitter.com/C3yKVPkX7B
Голы забивали Павел Погребняк, Данни и Неманья Видич. Видео с фрагментами матча опубликовал Twitter УЕФА.
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