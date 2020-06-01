Экс-полузащитник «Зенита» Константин Зырянов в эфире «Зенит-ТВ» вспомнил, что происходило по ходу ответного полуфинального матча Кубка УЕФА-2007/08 с «Баварией» (4:0).

— Говорят, перед ответной игрой у Дика Адвоката были сомнения насчет схемы, по которой нужно играть, но часть футболистов убедила тренера ничего не ломать. Это правда?

— Конечно, Адвокат переживал, у него были мысли сыграть более строго, от обороны, — начал Зырянов. — Он советовался с командой, но тогда многие сказали, что нужно играть по привычной схеме, попросили ничего не менять. Дик прислушался, так что мыс сыграли по старой расстановке 4-3-3.

— После вашего гола стало понятно, что «Зенит» становится фаворитом противостояния. Помните ту атаку?

— Второй гол действительно многое решал, мы получали более весомое преимущество. Помню, что Чори (Домингес — Прим. «СЭ») получил мяч в центре поля, отдал мягкую передачу и стал открываться под обратный пас, рассчитывая, что я сыграю в стенку. Изначально я так и планировал, но потом почему-то решил этого не делать, интуиция подсказала. Вышло здорово — Демичелис, если я не ошибаюсь, дернулся на перехват, не смог закрыть зону, Зе Роберто не успел накрыть меня, остался позади, мне оставалось только ускориться и пробить. Тянулся к мячу уже в падении, потому что еще секунда, и удар бы накрыли.

— Перед первой игрой все ставили на «Баварию», у игроков «Зенита» был определенный мандраж. После гостевой ничьей это ощущение сохранилось или все же появились мысли, что такого соперника можно проходить?

— Все понимали, что «Бавария» есть «Бавария». Даже после ничьей лично у меня сохранялось чувство, что мюнхенцы просто не настроились на нас как следует, а уж в ответной встрече покажут. Возможно, они сами думали, что в Питере нас размажут, но получилось все наоборот.

Сегодня на сайте 2008.fc-zenit.ru можно посмотреть запись ответного матча полуфинала Кубка УЕФА-2007/08 между «Зенитом» и «Баварией». Начало трансляции в 20:00.