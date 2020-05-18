Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о победе в Кубке УЕФА в сезоне-2004/05.

— Конечно, я понимал, что мы выиграли важный трофей и вписали свои имена в историю ЦСКА, — цитирует Вагнера Лава официальный сайт УЕФА. — Но пока мы не вернулись в Россию, я не представлял, как это важно для клуба, для всей страны, для российского футбола, который на тот момент прогрессировал.

На ЦСКА стали обращать внимание. Стали замечать другие команды из Восточной Европы. Позже Кубок УЕФА выиграл «Зенит», затем «Шахтер» со множеством бразильцев в составе. Как будто ЦСКА дал импульс не только себе, но и другим клубам из этой части Европы.

Когда я вернулся в Россию после отпуска, мы встречались с мэром Москвы, с премьер-министром, а потом — с президентом страны, Путиным. На встречу с Путиным не приехал наш переводчик, только игроки и тренерский штаб. Путин что-то говорил, а мы... мы просто сидели.