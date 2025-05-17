Тошич и Дзагоев примут участие в матче легенд ЦСКА против звезд мирового футбола

Бывшие игроки ЦСКА Зоран Тошич и Алан Дзагоев получили приглашение для участия в FONBET Первом Еврокубке. Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо на пресс-конференции в Москве.

— Мы позвали Зорана Тошича и Алана Дзагоева, — сказал Брейдо журналистам.

Гала-матч, посвященный 20-летию триумфа ЦСКА в Кубке УЕФА, с участием легенд армейцев и звезд мирового футбола состоится в Москве на «ВЭБ Арене» 18 мая. Начнется встреча в 16.30 по московскому времени.