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Кубок УЕФА

18 мая 2025, 11:15

Игнашевич — о Кубке УЕФА: «За победу получили по 50 тысяч долларов»

Александр Кружков
Обозреватель
Экс-капитан ЦСКА Сергей Игнашевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-капитан ЦСКА Сергей Игнашевич в интервью «СЭ» рассказал, сколько заплатили армейцам за победу в Кубке УЕФА-2005.

— Что сохранили на память о финале?

— Футболку, капитанскую повязку и бутсы.

— В раздевалке шампанское лилось рекой?

— А его и не было. Наверное, из суеверия не стали покупать заранее. Поэтому в Кубок УЕФА заливали пиво — спонсорский «Карлсберг». Еще помню, как мыл там бутсы и говорил в шутку: «Теперь самое время повесить их на гвоздь». Такая эйфория охватила, что казалось — можно заканчивать карьеру!

Шампанское появилось уже возле автобуса, когда мы стояли с президентом РФС Виталием Мутко и пели «День Победы». А по дороге в аэропорт выкрикивали фамилии всех игроков, тренеров, персонала.

— За победу получили по 50 тысяч долларов?

— Да. А за каждый проход в следующий раунд нам платили по 25 тысяч.

— Неплохо.

— В Лиге чемпионов премиальные были выше. Но это логично — там в целом призовые от УЕФА гораздо больше, чем в других турнирах.

Сергей Игнашевич с&nbsp;Кубком УЕФА.Сергей Игнашевич: «После победы в Кубке УЕФА фанаты «Спартака» встретили баннером: «Что за горшок вы привезли?»

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Сергей Игнашевич
ФК ЦСКА (Москва)
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