Павел Погребняк: «После победы над «Баварией» Аршавин сказал: «Ни фига себе, вы в порядке. В финале я вам не нужен»

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк в эфире «Зенит-ТВ» вспомнил, что происходило по ходу ответного полуфинального матча Кубка УЕФА-2007/08 с «Баварией» (4:0).

— Ответную встречу пропускал Аршавин, что вызывало у болельщиков серьезные опасения. В команде из-за этого переживали?

— Еще в Мюнхене подумал, что без Андрея будет тяжеловато. Но как показала игра, все было не так страшно. Сам Аршавин тогда сказал: «Ни фига себе, вы в порядке. В финале я вам не нужен».

— «Зенит» на протяжении всего плей-офф играл довольно дерзко, но даже на этом фоне матч с «Баварией» на «Петровском» выделяется. Откуда тогда взялась такая смелость — вот так сыграть с грозным соперником?

— Это был реальный шанс войти в историю. Матчей такого уровня на «Петровском» еще не было, поэтому дополнительно искать энергию не нужно было. Быстрый гол добавил куража. Это тот случай, когда у тебя получается буквально все. Зырянов накручивает Демичелиса, Погребняк забивает правой, Файзулин — головой! Можете себе такое представить? Единственное, что омрачило праздник — желтая карточка на 75-й минуте. Последние пятнадцать минут я бегал и думал: «Какой же ты дурак, пропускаешь финал».

— Долго отходили от этих мыслей?

— Отошел после того, как выиграли финал. На самом деле, никто не знает, что получилось бы, будь я тогда на поле. А тут Текке вышел в финале и отдал голевую передачу.

— Желтая была по делу? Со стороны казалось, что Лусиу немного симулировал.

— Слава Малафеев выбивал мяч от ворот, шла верховая борьба, Лусиу схватился за лицо. Я его тогда спрашивал: «Что же ты наделал?» А он: «А что, у тебя вторая карточка? Ну, извини».

Сегодня на сайте 2008.fc-zenit.ru можно посмотреть запись ответного матча полуфинала Кубка УЕФА-2007/08 между «Зенитом» и «Баварией». Начало трансляции в 20:00.