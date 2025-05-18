Останкинскую телебашню в Москве подсветили в цветах ЦСКА

18 мая, в день 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА-2005, Останкинскую башню в Москве подсветили в цветах клуба.

На телебашне изображен логотип ЦСКА. Также есть надпись: «20. Первый еврокубок».

Также на одном из метромостов столицы появилась фраза: «20 лет назад ПФК ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. С тех пор мои любимые цвета красный и синий».

18 мая исполняется 20 лет с момента, когда ЦСКА под руководством Валерия Газзаева завоевал первый в истории России Кубок УЕФА.