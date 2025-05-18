Останкинскую телебашню в Москве подсветили в цветах ЦСКА
18 мая, в день 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА-2005, Останкинскую башню в Москве подсветили в цветах клуба.
На телебашне изображен логотип ЦСКА. Также есть надпись: «20. Первый еврокубок».
Также на одном из метромостов столицы появилась фраза: «20 лет назад ПФК ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. С тех пор мои любимые цвета красный и синий».
18 мая исполняется 20 лет с момента, когда ЦСКА под руководством Валерия Газзаева завоевал первый в истории России Кубок УЕФА.
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