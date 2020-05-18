«Он действительно ругался». Как Газзаев мотивировал игроков в перерыве финала Кубка УЕФА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью пресс-службе клуба вспомнил, как мотивировал игроков в перерыве финала Кубка УЕФА-2004/05. Игра состоялась ровно 15 лет назад. Армейцы уступали «Спортингу» 0:1, но во второй половине забили три мяча и завоевали трофей. Помимо Газзаева, воспоминаниями поделились и другие участники того финала.

Валерий Газзаев: «В перерыве нужно было их просто успокоить, внести коррективы в индивидуальных позициях, но в основном — психология. Уверенность в том, что мы можем выиграть, потому что мы не та команда, которая может проиграть».

Вагнер Лав: «Я даже не могу использовать слова, которые он сказал нам. Потому что он действительно ругался. Он спросил, что мы делаем на поле. И объяснил, что мы должны делать».

Ивица Олич: «Он кричал. Потому что знал, что мы не играем в свою игру. Что у нас много качеств, чтобы мы играли на другом уровне».

Ролан Гусев: «Газзаев — это вообще мотиватор. Слова были в духе, что мы будем очень жалеть, если не выиграем финал».

Игорь Акинфеев: «Зашел уже почти последним в раздевалку. То, что я увидел, простит меня Валерий Георгиевич, это разбитый поднос. Я понял, что что-то произошло. Не то, чтобы ор был, но там были красивые слова, что мы проигрываем какому-то...»

Валерий Газзаев: «Перед выходом я сказал им: «Если мы проиграем этот матч, мы всю жизнь будем вспоминать, как в финале проиграли. А если выиграете, то станете легендами нашей страны и нашего спорта».