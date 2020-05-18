«Мы с Вагнером были с похмелья». Карвалью рассказал о приеме у Президента РФ после победы в Кубке УЕФА

Бывшие бразильские футболисты ЦСКА Карвалью и Вагнер Лав рассказали о том, как ходили на прием к Президенту РФ Владимиру Путину после победы в финале Кубка УЕФА-2004/05. Игра состоялась ровно 15 лет назад, армейцы в решающем матче победили «Спортинг» 3:1. Вагнер Лав стал автором третьего гола, а Карвалью отдал три голевых передачи.

— Расскажу вам правду. Мы с Вагнером были еще немножко с похмелья, — сказал Карвалью в интервью пресс-службе ЦСКА. — Мы пошли на вечеринку в ночь перед встречей и даже опоздали на следующее утро. Нам было очень жаль, что они не разрешили пойти с нами нашему переводчику Максу.

Мы с Вагнером были немного обделены. Мы не могли по-настоящему понять разговор между Путиным и игроками. Но мы увидели, что игроки были очень рады встретиться с ним.

— Мы с Карвалью чувствовали себя очень непривычно. Мы собирались сделать фото: игроки, тренерский штаб и Путин, — вспомнил Вагнер Лав. — Я подумал: «О, я должен сделать что-то веселое. А то все вокруг слишком серьезные». Когда я взял мяч и посмотрел на Путина, все испугались. Ведь это президент страны. И вот я взял мяч и взглядом пригласил его пнуть мяч. Несколько раз его почеканить. Все ждали его реакции. Но в этот момент он присоединился к веселью, взял мяч и действительно несколько раз почеканил. Все веселились и смеялись. У меня есть печатная версия этой фотографии в моем доме. Я был более чем счастлив играть в мяч с Путиным.