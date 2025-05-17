Мостовой возглавит команду Дрогба и Макелеле в матче против звезд ЦСКА

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой станет тренером команды звезд мирового футбола в FONBET Первом еврокубке, посвященном 20-летию триумфа ЦСКА в Кубке УЕФА.

— Для нас встал вопрос, кто может возглавить команду звезд, у кого есть тренерская лицензия. Это будет царь Александр Мостовой, — сообщил на пресс-конференции директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Гала-матч с участием легенд ЦСКА и звезд мирового футбола состоится в Москве на «ВЭБ Арене» 18 мая. Начнется встреча в 16.30 по московскому времени.