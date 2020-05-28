Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в эфире «Зенит-ТВ» вспомнил, что происходило во время первого полуфинального матча Кубка УЕФА-2007/08 с «Баварией» (1:1).

— «Зениту» очень тяжело давались выездные матчи, и игра с «Баварией» не стала исключением, — начал Малафеев. — Перед ней действительно была скованность, мы понимали, против кого нам предстоит играть, насколько серьезный соперник нас ожидает. Было видно, что некоторые действия выполнялись очень зажато. Но в итоге мы добились результата, который позволял бороться за выход дальше.

— Вы выходите из тоннеля и видите забитый стадион. Какие были ощущения?

— Такие матчи уже были — и в Кардиффе атмосфера давила, и на других стадионах. Безусловно, «Алльянц Арена» — специфичный стадион, поддержка болельщиков как нигде заряжает хозяев. Первые 30 минут вся игра была исключительно у наших ворот, приходилось часто вступать в игру. Я бы сказал, что и вторая половина была не менее напряженная, у «Баварии» было достаточно опасных моментов. Атаки просто не останавливались, постоянное давление. Если честно, было постоянное ощущение, что еще немного и немцы забьют. Конечно, обидно пропускать после того, как отразил удар с пенальти, на добивании. Если бы сыграл на ноль, это была бы игра на всю жизнь, в один ряд, пожалуй, с матчем против «Порту».

— Вы упомянули момент с пенальти. Готовились заранее к одиннадцатиметровому, понимали, кто будет бить? Как действовали во время удара?

— Тогда мы уже получали от тренеров всю информацию по пенальтистам соперников, их манере исполнения — в какой угол бьют, смотрят ли на вратаря и так далее. Когда Рибери подошел к мячу, я четко понимал, что он будет смотреть на мои действия и бить на силу, возможно, по центру, но в любом случае будет ждать, в какую сторону я дернусь. Я не рассчитал, что удар будет не очень внятный, я даже не успел толком подстроиться и отбил прямо перед собой. Я ждал именно сильный удар. Если бы отбил чуть в сторону, то и ребята могли подстраховать. Если говорить о моменте с назначением пенальти, то мне от ворот нарушение показалось не совсем очевидным, хотя ребята в раздевалке говорили, что стопроцентный пенальти. Когда посмотрел повтор, увидел, что контакт действительно был, но вживую казалось, что такой сильной команде не нужно особой помощи с такими пенальти.

— В какой-то момент «Зениту» все же удалось отодвинуть игру, начать создавать моменты. У вас от ворот было ощущение, что все-таки не все так плохо, и команде удается справляться с давлением?

— Во втором тайме я понял, что мы можем играть лучше. Сделали какие-то перестановки, стали лучше подстраховывать друг друга, давать меньше свободных зон. Все понимали, что гораздо важнее не пропустить больше, так как есть еще ответная встреча. Конечно, хотелось отквитать гол, но в любом случае учитывали ответный матч.

— С каким настроением возвращались домой?

— Гол на выезде в любом случае придавал дополнительные силы. Готовились, что соперник покажет больше. В Петербурге был непростой матч, но все складывалось хорошо. Плюс, к полуфиналу мы уже чувствовали, что можем играть с такими сильными соперниками, а значит можем выйти в финал. Дома все получилось так, как получилось — у нас было явное преимущество не только по голам, но и по игре. Да, у наших ворот тоже были моменты, но они не шли в сравнение с тем, что происходило в Мюнхене.

Сегодня на сайте 2008.fc-zenit.ru можно посмотреть запись первого матча полуфинала Кубка УЕФА-2007/08 между «Баварией» и «Зенитом». Начало трансляции в 20:00.