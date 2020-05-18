Игорь Акинфеев: «Спросил футболиста ЦСКА, кто такой Карвалью, он ответил: «Не знаю». Я аж глаза выпучил»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что в составе команды есть молодой защитник, который не знал, кто такой Даниэл Карвалью. Сегодня исполнилось 15 лет победе ЦСКА в Кубке УЕФА. В решающем матче армейцы победили «Спортинг» (3:1), Карвалью стал автором трех голевых передач. Акинфеев — единственный футболист ЦСКА из того состава, кто все еще защищает цвета клуба.

— У нас в команде есть один футболист, совсем молодой, играет в защите, — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе клуба. — Я когда сказал: «Кто такой Даниэл Карвалью?», он ответил: «Не знаю». Я просто выпучил глаза. Говорю: «Слышь, дружок, просто открой YouTube. Книжки тебе сейчас читать не надо. Просто YouTube открой или Википедию и посмотри. И так он выучил футболистов того поколения.