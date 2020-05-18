Игорь Акинфеев: «Ночью перед финалом Кубка УЕФА 2-3 часа просидел на подоконнике. Думал»
20:35
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил, как волновался перед финальным матчем Кубка УЕФА-2004/05. Армейцы завоевали трофей ровно 15 лет назад, победив в решающем матче «Спортинг» (3:1).
— Ночь была плохая. Часа два-три просидел на подоконнике, думал, — рассказал Акинфеев в интервью пресс-службе ЦСКА. — Все развития событий уже просчитал. Когда тебе 19 лет, ты безбашенный, все равно начинаешь где-то копаться, сомневаться.
Когда проходили мимо Кубка УЕФА, состояние было совершенно спокойное.
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