Файер-шоу, которое могло стоить ЦСКА победы в Кубке УЕФА

Впервые российский клуб был наказан матчем без болельщиков в 2005 году. 5 мая 2005 года матче полуфинала Кубка УЕФА между ЦСКА и итальянской «Пармой» (3:0) один из фанатов бросил на поле петарду и попал во вратаря итальянской команды Луку Буччи.

Голкипер получил повреждение и не смог продолжить матч. Позднее Буччи был доставлен в больницу. У итальянца была сильная контузия, которая затронула ушной лабиринт, и он не смог улететь вместе с командой в Италию.

За этот эпизод УЕФА вынес ЦСКА наказание в виде двухматчевой дисквалификации домашних трибун, хотя «Парма» настаивала на переигровке. Второй матч был назначен условно, а первый необходимо было провести при пустых трибунах. В результате 16 сентября 2005 года ЦСКА провел матч Кубка УЕФА с датским «Мидтьюлланом» без зрителей. Кроме того, российский клуб был оштрафован на 100 тысяч швейцарских франков.

Стоит отметить, что благодаря победе над «Пармой» в Москве (первый матч в Италии завершился со счетом 0:0) ЦСКА получил путевку в финал Кубка УЕФА. Армейцы одержали победу над португальским «Спортингом» и впервые в российской истории завоевал европейский кубок.

Петарда во вратаря. Так ЦСКА едва не лишился Кубка УЕФА