Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков в эфире «Зенит-ТВ» вспомнил, что происходило во время ответного матча 1/8 финала Кубка УЕФА-2007/08 с «Марселем» (2:0).

— Каким было настроение команды после первого матча, в котором «Зенит» уступил в гостях со счетом 1:3?

— Было хорошее настроение. После первого матча в Марселе мы играли с «Локомотивом» за Суперкубок России и ожидаемо выиграли с эпичным голом Шавы в ворота Левенца. Верили в свои силы. Трофей сам в руки шел, на нем нужно было фокусироваться и не думать о поражении во Франции.

— Вы с неким скепсисом оцениваете «Локомотив».

— Мы тогда всех с неким скепсисом оценивали.

— Дисквалифицированного Дика Адвоката не хватало на скамейке?

— Все знают, что тренера в любом случае не слышно на домашних матчах «Зенита» — стадион всегда гудит. Его не хватало в раздевалке, но на поле болельщики гнали нас вперед.

— Кто говорил в раздевалке? Были ли вы среди тех, кто выступал перед командой?

— Я тогда только пришел, так что в основном слушал. Но в том матче и не нужно было в перерыве ничего говорить. Паша (Погребняк — Прим. «СЭ») в первом тайме забил один гол, так что все просто ждали, когда он забьет второй. Не подвел.

— Несмотря на поздний второй гол, были уверены в выходе?

— Мы доминировали почти весь матч. Примерно такая игра была в Марселе, только в другую сторону. Может быть, мы создали меньше моментов, но вели игру.

— Вы играли на позиции центрального защитника. Долго свыкались?

А что тут свыкаться? Раз поставили, нужно играть. Не скажу, что она была новой, играл последнего защитника еще в школе, потом играл сзади в молодежке. Был удивлен, что на первой же тренировке меня определили в защитники. Но там в центре поля было много игроков, так что сказали: побудь пока здесь, не мешайся. А потом вышло, что Ломбертс сломался, Губочан был не заявлен. Пришлось играть в центре защиты.

— После «Марселя» была уверенность, что можно пройти действительно далеко?

— Тогда было еще непонятно, на кого мы выходим, так что особых ощущений не было. Я бы даже проход «Байера» не назвал моментом, когда поверил в возможность выиграть трофей — мы ведь попадали на «Баварию». После «Баварии» уже стало ясно, что надо брать кубок. А после «Марселя» просто было удовольствие от выхода в следующую стадию.

Сегодня на сайте 2008.fc-zenit.ru можно посмотреть запись ответного матча 1/8 финала Кубка УЕФА-2008 между «Зенитом» и «Марселем». Начало трансляции в 20:00.?