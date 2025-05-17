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17 мая 2025, 20:20

Карвальо — о матче легенд: «Рад участвовать в такой игре, против нас будут настоящие звезды»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Экс-футболист ЦСКА Даниэл Карвальо прокомментировал предстоящий матч в FONBET Первом Еврокубке, посвященный 20-летию триумфа армейцев в Кубке УЕФА.

— Очень счастлив вернуться в Москву после стольких лет, — начал Карвальо на пресс-конференции. — Рад участвовать в такой игре, против нас будут настоящие звезды. Надеюсь, что завтрашние болельщики покинут стадион с чувством радости и удовольствия.

— Какие планы на завтра? Будет тренер Газзаев. Надеюсь, не будет взвешиваний, и ты останешься в составе?

— Хотелось бы покинуть мероприятие полностью реализованным, с огромным количеством улыбок, счастья. Вернулся сюда с ощущением крайней реализованности. Семья завтра будет здесь, смотреть матч и получать удовольствие. Вагнер Лав, я играли в прошлом. Столько титулов выиграли. Представьте, если бы играли на нашем замечательном стадионе, сколько титулов бы выиграли. Завтра без шуток, все будет серьезно, готовьтесь!

Гала-матч, посвященный 20-летию триумфа ЦСКА в Кубке УЕФА, с участием легенд ЦСКА и звезд мирового футбола состоится в Москве на «ВЭБ Арене» 18 мая. Начнется встреча в 16.30 по московскому времени.

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Даниэл Карвальо
ФК ЦСКА (Москва)
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