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14 апреля, 08:00

ЦСКА-2005: путь к Кубку УЕФА. Эпизод III: «Осер»

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ЦСКА — «Осер». 2005 год
ЦСКА — «Осер».
Фото «СЭ»

«Спорт-Экспресс» совместно с FONBET продолжает уникальный спецпроект, посвященный 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Мы вместе с вами еще раз пройдем весь путь к трофею — раунд за раундом.

Тогда, в 2005-м, корреспонденты и фотографы «СЭ» постоянно были рядом с армейцами — на их базе в Ватутинках и стадионах, в раздевалках и самолетах. Мы узнавали детали и нюансы подготовки, собирали аналитику, делились эмоциями, возможно, даже не осознавая в полной мере, что вместе с той легендарной командой пишем историю великой победы.

Репортажи с места событий, эксклюзивные интервью футболистов и тренеров, уникальные кадры тренировок, традиционные оценки «СЭ» и многое другое выходили до и после каждого матча. И сейчас мы решили повторить их в той же самой олдскульной стилистике 2000-х.

Первый ретровыпуск был посвящен победе над «Бенфикой» в 1/16 финала (2:0, 1:1) — скачать его в PDF можно по этой ссылке. Второй — противостоянию с «Партизаном» в 1/8 финала (1:1, 2:0) — скачать PDF можно по этой ссылке. А сейчас мы вспоминаем встречи с «Осером» в четвертьфинале турнира (4:0, 0:2).

Все вопросы ЦСКА решил в первой игре в Москве, по сути, превратив выездной матч в формальность. Впрочем, в Осере хозяева открыли счет уже на 10-й минуте, заставив болельщиков красно-синих немного понервничать, а главного тренера армейцев Валерия Газзаева — сделать две замены уже в первом тайме. Но в итоге все закончилось хорошо, несмотря на второй пропущенный после перерыва мяч.

Читайте материалы о тех играх на нашем сайте (мы сохранили стилистику 2000-х):

— Комментарий о выходе армейцев в полуфинал

— Репортаж об ответном матче во Франции

— Интервью главного тренера красно-синих Валерия Газзаева

Скачать полный ретровыпуск о противостоянии с «Осером» можно по этой ссылке

Также вас ждут еще две вкладки, которые можно будет найти внутри газетных номеров: 5 мая («Парма», 1/2 финала) и, конечно, финал — 19 мая (победа над «Спортингом»).

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