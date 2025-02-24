ЦСКА-2005: путь к Кубку УЕФА. Эпизод I: «Бенфика»

«Спорт-Экспресс» совместно с FONBET запускает уникальный спецпроект, посвященный 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Мы предлагаем вам еще раз вместе с нами пройти весь путь к трофею — раунд за раундом.

Тогда, в 2005-м, корреспонденты и фотографы «СЭ» постоянно были рядом с армейцами — на их базе в Ватутинках и стадионах, в раздевалках и самолетах. Мы узнавали детали и нюансы подготовки, собирали аналитику, делились эмоциями, возможно, даже не осознавая в полной мере, что вместе с той легендарной командой пишем историю великой победы.

Репортажи с места событий, эксклюзивные интервью футболистов и тренеров, уникальные кадры тренировок, традиционные оценки «СЭ» и многое другое выходили до и после каждого матча. И сейчас мы решили их вспомнить и повторить в той же самой олдскульной стилистике 2000-х.

Мы сделаем для вас пять ретровыпусков, каждый из которых будет посвящен новой стадии Кубка-УЕФА-2004/05.

Вы можете их найти внутри газетных номеров:

24 февраля («Бенфика», 1/16 финала)

17 марта («Партизан», 1/8 финала)

14 апреля («Осер», 1/4 финала)

5 мая («Парма», 1/2 финала)

И, конечно, финал — 19 мая (победа над «Спортингом»).

У вас есть возможность не только пройти еще раз этот триумфальный путь вместе с ЦСКА, но и собрать полную коллекцию ретровыпусков о первой большой победе в истории российского футбола.

***

Первый номер посвящен победе над «Бенфикой» (2:0, 1:1). Португальский клуб считался явным фаворитом этого противостояния. Но уже в первом матче, который проходил в Краснодаре на стадионе «Кубань», ЦСКА одержал уверенную победу. Отличились Карвалью и Вагнер Лав. В ответной встрече красно-синие полностью контролировали игру и должны были победить. Но арбитры отменили два гола. Итоговая ничья все равно позволила армейцам пройти в следующий раунд.

Давайте вспомним, как это было.

Скачать полный ретровыпуск в PDF можно по этой ссылке.

Или читайте материалы о той победе на нашем сайте (мы сохранили стилистику 2000-х):

· Репортаж со стадиона «Да Луш»

· Репортаж из чартера команды Лиссабон — Москва

· Мнение португальцев об игре армейцев

· Интервью главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева

FONBET дарит всем новым клиентам фрибет до 15 000 рублей без депозита по промокоду МЫЦСКА