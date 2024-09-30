Моуринью отжигает в Турции. Поставил ноутбук с ошибкой судьи перед оператором и получил желтую

Моуринью поставил ноутбук с ошибкой судьи перед оператором в матче с «Антальяспор»

Португалец по-особенному борется с судьями.

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью был настолько не согласен с одним из решений арбитра матча 7-го тура чемпионата Турции с «Антальяспором», что прибегнул к необычному способу доказать свою правоту.

Новый способ борьбы с судьями

Португальский специалист, известный своим экстравагантным поведением, не согласился с решением арбитра Джиханом Айдыном о том, что нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко находился в офсайде в эпизоде с отмененным голом. Он решил взять свой ноутбук, включить повтор момента и поставить его перед телекамерой.

Таким образом Моуринью попытался доказать, что решение арбитра было неверным. Айдыну поведение Жозе не понравилось — тренер получил желтую карточку. Несмотря на отмененный гол, команда португальца одержала победу со счетом 2:0.

Моуринью должен был получить красную

Эксперт «СЭ» по судейству Александр Бобров заявил, что по правилам судья и вовсе должен был удалять тренера.

«В правиле 4 написано: «официальное лицо команды, которое... ведет себя ненадлежащим образом в результате использования электронного или коммуникационного оборудования, будет удалено».

В правиле 12 говорится, что «нарушения официальных лиц, наказуемые удалением, включают в себя (но не ограничиваются этим): ...поведение в неприемлемой манере в результате использования электронного или коммуникационного оборудования», — написал Бобров в своем Telegram-канале.

Фото Reuters

Жозе не в первый раз отжигает в Турции

21 сентября «Фенербахче» уступил в дерби «Галатасараю» (1:3), после чего Моуринью не пришел на послематчевую пресс-конференцию. Португалец объяснил свое отсутствие следующим образом:

«Я прождал 70 минут, но пресс-конференция Окана Бурука (тренер «Галатасарая») продолжалась. Я не могу так долго ждать своей очереди. Обычно ты ждешь 15-30 минут. Но 70 минут? Извините, но это неуважение», — сказал он Goal.

Как играет «Фенербахче»

«Фенербахче» находится на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 16 очков после 7 туров. В четверг, 3 октября, стамбульский клуб сыграет с «Твенте» в Лиге Европы.