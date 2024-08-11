Футбол
Турция
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 21:30

15-летний вратарь чуть не испортил Моуринью дебют в чемпионате Турции. Жозе его похвалил!

Против «Фенербахче» Моуринью сыграл 15-летний вратарь «Адана Демирспор»
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дениз Денмезер и Жозе Моуринью
Дениз Денмезер и Жозе Моуринью.
Фото скриншот из трансляции, Global Look Press
Запоминайте имя: Дениз Денмезер.
Турция. Суперлига. 1-й тур
10 авг, 00:00. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
1:0
Адана Демирспор

Что случилось

В эти выходные стартовал новый чемпионат Турции, в котором с этого сезона работает прославленный португальский тренер Жозе Моуринью — он возглавляет «Фенербахче». В матче 1-го тура его команде противостоял бывший клуб Артема Дзюбы «Адана Демирспор», в составе которого целый матч провел 15-летний голкипер Дениз Денмезер.

Жозе Моуринью. Моуринью уехал в Турцию. Получится пошуметь с «Фенербахче»?

Кто это

Денмезер — воспитанник «Аданы», вратарь сборной Турции U-16. Дениз родился 21 сентября 2008 года, но матч с «Фенербахче» для него не стал дебютным. В мае голкипер вышел на замену на 90+2-й минуте встречи чемпионата Турции с «Антальяспором» (1:2). В субботу же Денмезер впервые появился в основе своей команды и отыграл все 90 минут.

Почему он в составе

У «Адана Демирспор» серьезные финансовые проблемы. Клуб не может себе позволить покупать футболистов и имеет долги. Из-за этого в мае УЕФА отстранил команду от участия в еврокубках на ближайший розыгрыш, когда она туда пробьется (санкция распространяется с сезона-2025/26 по сезон-2027/28). Проблемы с деньгами вынуждают тренеров активно использовать молодежь, а на трансферном рынке «Адана» подписывает только свободных агентов.

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью
Жозе Моуринью.
Фото Getty Images

Как сыграл

«Фенербахче» победил со счетом 1:0 благодаря голу Эдина Джеко на 34-й минуте, но Денмезер провел хороший матч и сделал четыре сейва. После финального свистка голкипер сказал: «Я был уверен в себе. Утром узнал, что выйду в стартовом составе, и испытал счастье. От меня требовалось сохранять спокойствие, и считаю, что добился цели. Дальше будет больше. Надеюсь, продолжу защищать ворота «Аданы» в течение длительного времени».

Главный тренер Майкл Валканис заявил, что гордится 15-летним голкипером, а его визави Жозе Моуринью лично похвалил вратаря: «Я поздравляю своего коллегу: чтобы играть с настолько юным вратарем, нужна смелость, и у него она есть, — подчеркнул португалец. — Также поздравляю молодого футболиста. Он провел свой первый матч в основе и справлялся с давлением на протяжении 90 минут».

Жозе Моуринью. Моуринью подвели характер и неспособность меняться. Турция — логичный конец топ-карьеры

Чем еще запомнился матч

Дебют Жозе Моуринью в чемпионате Турции увенчался для него победой, но уже на 20-й минуте португалец получил желтую карточку за споры с арбитром и выход за пределы технической зоны. После финального свистка тренер «Фенербахче» признал, что предупреждение было заслуженным.

Установил ли рекорд

На Евро-2024 болельщики восхищались 16-летним хавбеком сборной Испании Ламином Ямалем, которому по ходу турнира исполнилось 17. Но в чемпионате Турции даже 15-летний Денмезер — не рекордсмен: если верить transfermarkt.de, в день дебюта в суперлиге в мае Дениз едва вошел в топ-10 самых молодых футболистов в истории турнира. Первое место занимает экс-форвард «Измирспора» Мустафа Сойкан, которому на момент первой игры на взрослом уровне в 1959 году было 14 лет 7 месяцев.

Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
2
Читайте также
Снуп Догг, хладнокровные стрелки и неудачная покупка кокаина. Главные мемы Олимпиады
Американские баскетболистки выиграли рекордную восьмую подряд Олимпиаду
ВСУ потеряли до 230 боевиков и 38 единиц техники на курском направлении за сутки
«Крылья Советов» – «Факел», 11 августа 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура РПЛ сезона 2024/2025
МИД РФ предупредил о жестком ответе на удары ВСУ по российским регионам
ВС РФ пресекли попытки прорыва групп ВСУ на бронетехнике в Курской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Моуринью подвели характер и неспособность меняться. Турция — логичный конец топ-карьеры
Новости
RSS RSS
Все новости