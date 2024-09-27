На бывшего игрока сборной Турции совершено нападение. Ему выстрелили в ногу на парковке

Полиция начала расследование.

Экс-игрока сборной Турции и «Фенербахче», а ныне футбольного эксперта и комментатора Серхата Акына ранили в ногу в результате вооруженного нападения 26 сентября. В ближайшее время 43-летний мужчина перенесет операцию.

Что произошло?

Бывшему полузащитнику выстрелили в ногу после того, как он вышел из здания телестудии в Стамбуле. Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения. Неизвестный подбежал к машине, ранил Акына и уехал на мотоцикле вместе c сообщником.

Серхан был госпитализирован в больницу в Аташехире. На данный момент его жизни ничего не угрожает. В соцсетях Акын опубликовал фото с места происшествия, подписав его: «Они попали по моей ноге после телепрограммы, наше последнее слово — «Фенербахче».

Бывший клуб поддержал Серхата

В «Фенербахче» сразу же отреагировали на случившееся и пожелали Акыну скорейшего выздоровления.

«Мы осуждаем вооруженное нападение на нашего экс-игрока и желаем ему как можно скорее залечить раны. Мы надеемся, что полиция арестует преступников как можно скорее, чтобы они предстали перед судом», — говорится в заявлении пресс-службы команды из Стамбула.

Пострадавшего в больнице навестил коллега и бывший нападающий сборной Турции Тунджай Шанлы.

«Ему предстоит операция в пятницу. В итоге все не так уж плохо, но этот инцидент огорчает и злит меня. Надеюсь, Серхат скоро вернется к своему прежнему состоянию», — сказал Шанлы журналистам Haberler.

По факту нападения турецкая полиция начала расследование. Пока причины нападения злоумышленников неизвестны.

Клод Макелеле и Серхан Акын в матче «Челси» — «Андерлехт» в 2005 году. Фото Getty Images

Каким футболистом был Акын

Серхат выступал за «Фенербахче» с 2000 по 2005 год, сыграв 179 матчей во всех турнирах. Помимо стамбульской команды он также играл за «Алтай», «Коньяспор», «Тургутлуспор», «Андерлехт», «Кельн», «Карлсруэ» и другие клубы.

Дебют за сборную Турции состоялся 21 августа 2002 года в товарищеском матче против Грузии (3:0). Всего за национальную команду Акын провел 16 встреч и забил 3 гола.