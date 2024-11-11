Экс-президент турецкого «Анкарагюджю» получил больше 3,5 года тюрьмы. Он напал на судью после матча суперлиги

Помимо Фарука Коджу осуждено еще несколько человек.

Бывший президент турецкого «Анкарагюджю» Фарук Коджу получил 3 года и 7 месяцев тюрьмы за нападение на судью после матча его команды с «Ризеспором» (1:1) в 15-м туре чемпионата страны. Игра состоялась 11 декабря 2023 года. Вместе с Коджу к наказанию привлекли еще нескольких людей, участвовавших в нападении на арбитра.

Как произошло нападение

После финального свистка в матче между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» на поле хлынула толпа во главе с экс-президентом столичного клуба. Разъяренный Фарук Коджу врезал арбитру Халилу Умуту Мелеру кулаком в лицо: рефери упал и получил еще множество ударов — в том числе ногами.

Боссов «Анкарагюджю» разозлил результат: команда вела 1:0 почти весь матч, но упустила победу на седьмой компенсированной минуте — отличился все еще принадлежащий ЦСКА форвард Адольфо Гайч.

Инцидент серьезно встряхнул турецкую суперлигу: матчи приостановили на неделю, а Коджа на следующий день ушел в отставку. При этом мужчина не признавал вины — уверял: выскочил на поле, чтобы плюнуть арбитру в лицо за плохое, по его мнению, судейство, а также назвал свой удар безобидной пощечиной.

Общественность осудила поведение бывшего президента «Анкарагюджю». «Гнусное нападение было совершено не только против Халила Умута Мелера. Оно было совершено против всего турецкого футбола. Все, кто преследовал судей и поощрял преступления против них, являются соучастниками этого гнусного преступления. Безответственные заявления президентов клубов, менеджеров, тренеров и комментаторов в адрес арбитров подготовили почву для сегодняшней гнусной атаки», — говорилось в заявлении Федерации футбола Турции.

Инцидент осудил даже Эрдоган

Рефери покидал поле при помощи других людей, а его лицо выглядело серьезно помятым — некоторое время после игры он провел в больнице. Турецкая федерация быстро вынесла наказания для нарушителей: Коджу и еще два сотрудника «Анкарагюджю» были пожизненно дисквалифицированы, всего дисциплинарные меры применили к 13 работникам команды. А клуб оштрафовали на два миллиона лир.

«Анкарагюджю» выступил с извинениями в соцсетях и там же опубликовал раскаяние Коджу — это были его прощальные слова перед уходом с должности. «Я приношу свои извинения нашему народу. Спортивные площадки должны быть местом проведения джентльменских соревнований. С того дня, как я стал президентом «Анкарагюджю», я выступал с конструктивными инициативами, соответствующими принципам честной игры. И будучи таким человеком, мне очень стыдно за создание совершенно противоположной ситуации. Чтобы еще больше не навредить «Анкарагюджю» и моей семье, я ухожу с поста президента клуба. Я приношу свои извинения всем, кого расстроил», — говорилось в заявлении.

Правда, это не спасло мужчину от возбуждения уголовного дела по факту избиения арбитра. Обвинения выдвигались против него и еще троих сотрудников клуба. Неудивительно, ведь произошедшее действительно сотрясло всю Турцию — инцидент комментировал глава МВД и даже президент страны Реджеп Эрдоган.

«Я осуждаю нападение на арбитра после матча «Анкарагюджю» и «Ризеспора», желаю ему скорейшего выздоровления. Спорт означает мир и братство. Он несовместим с насилием. Мы не допустим этого в турецком спорте», — сказал Эрдоган.

Судья так и не простил нападавших

Умут Мелер четко решил добиться наказания для нападавших согласно уголовному кодексу. «Простил ли я Фарука Коджу? Нет, я не прощал и не прощу. Я много где говорил: того, кто это сделал — нанес удар, после которого я упал на землю — и тех, кто добивал меня после этого, я никогда не прощу. Эту ситуацию я не забуду всю свою жизнь. Коджа ударил меня кулаком под левый глаз, и я упал. Пока я лежал, меня много раз били ногами по лицу и другим частям тела. Коджа сказал мне: «Я убью тебя». Я подал жалобу на него и других лиц. Не хочу идти на копромисс», — вспоминал произошедшее судья.

Мелер добился своего — Коджа и еще трое нападавших получили сроки. Экс-президент «Анкарагюджю» должен провести в тюрьме 3 года, 7 месяцев и 22 дня за нападение. При этом еще не вынесены приговоры по статьям за угрозы и насилие в спорте — за них может прилететь еще около года.

Остальные нападавшие получили 5 лет, 4 года 4 месяца и 11 месяцев заключения соответственно. Ожидается, что Коджа обжалует приговор — сам он на суде не присутствовал.