У Батракова сложный старт в Турции. Почему пока не получается проявить себя?

Но уже есть и позитив.

Алексей Батраков летом перешел из «Локомотива» в «Галатасарай» за 25 миллионов евро плюс 15 процентов от будущей перепродажи. Сумма для российского футбола серьезная, но, несмотря на большие ожидания, дебютный отрезок у молодого полузащитника вышел скомканным: только одна результативная передача в пяти матчах и временная роль запасного.

Какая роль у Батракова? Тренер видит его на двух позициях

Тренер «Галатасарая» Окан Бурук видит Батракова на двух позициях: «десятка» и опорник в схеме 4-2-3-1.

Против «Гезтепе» (3:2), «Истанбула» (3:2) и «Спортинга» (1:3) в Лиге чемпионов Алексей выходил на позиции плеймейкера под нападающим. Он перемещался по всей ширине и не был ограничен конкретной зоной: искал свободу между линиями, смещался на фланги или врывался в штрафную вторым темпом. «Если говорить об их привычных позициях, Габриэл Сара — «восьмерка», а Батраков — «десятка». Я использовал их именно на таких позициях. Мне очень понравилась игра во втором тайме прошлого матча после выхода Батракова — его взаимодействие с партнерами, поддержка Сары и качество передач. Именно поэтому выпустил сегодня», — объяснял Бурук после игры с «Истанбулом».

«Галатасарай» при владении часто перестраивался на 3-2-4-1: один из опорников (чаще Лукас Торрейра) садился к центральным защитникам и формировал тройку. При таком сценарии Батраков формально становился одним из инсайдов рядом с форвардом. Если у «Галатасарая» не получалось закрепиться около штрафной, Батраков сам опускался за мячом и продвигал атаку. Его умение сохранять спокойствие под давлением помогало команде преодолевать прессинг.



Еще один важный фактор — создание пространства для партнеров. Алексей регулярно отвлекал соперников хитрым движением, а один из игроков атаки «Галатасарая» реагировал и делал рывок за спину.



Так против «Гезтепе» Батраков отвлек защитника Мпуту, а Габриэл Сара из опорной зоны заметил зону и открылся рядом с Виктором Осимхеном. В итоге Алексей еще и оказался первым на подборе и пробил.

В обороне Батраков располагался в формации 4-4-2 рядом с форвардом. «Галатасарай» агрессивно накрывал соперников со смещениями по мячу: Алексей опекал центрального защитника, поддерживал фланговое давление и иногда переключался на опорника.



Против «Коджаелиспора» (1:0) и «Трабзонспора» (0:4) Батраков выходил в опорной зоне. При владении он все равно поднимался выше и открывался возле штрафной: его перемещения напоминали предыдущую роль с рывками на пространство по всей ширине. «Галатасарай» ситуативно перестраивался на 4-3-3.

Без мяча Батраков уже закрывал центр поля в паре с Торрейрой или Лесли Угочукву. Его задачи значительно расширялись: помимо создания компактности в середине, он страховал крайних защитников в случае потенциальной передачи за спину.

Вот один из примеров: против «Трабзонспора» Батраков сместился правее и пресек возможное развитие атаки через зону правого защитника Роланда Шаллаи.

В «Локомотиве» Батраков закрывал позицию «десятки» и опорника, поэтому Бурук не придумывает что-то новое, а активно пользуется его универсальностью.

Что у Батракова уже получается? Связка с Осимхеном, поиск свободы и интенсивность

Позитивные моменты заметны уже сейчас. Один из главных — связка с Осимхеном. Из-за травмы Виктора они с Алексеем сыграли вместе только второй тайм против «Гезтепе» и полчаса в игре с «Инстанбулом», но сразу образовали мощный тандем. Батраков подстраивался под движение Осимхена и здорово подыгрывал: цеплялся за подбор после длинных передач, строил короткие комбинации возле штрафной или навешивал на форварда.

Еще россиянин активно пользовался повышенным вниманием соперников к Осимхену и оказывался на свободе рядом. Виктор часто стягивал на себя двух или трех игроков, поэтому вокруг обязательно возникало пространство.

Здесь как раз подобный эпизод: «Галатасарай» вернул мяч после высокого давления и сразу довел до Осимхена. Тот выиграл борьбу и скинул мяч Саре, а Батраков остался без опеки в огромной зоне (правый защитник «Инстанбула» Омер Али Шахинер не успел вернуться) и ворвался в штрафную для прострела.

При этом и без Осимхена Батраков способен находить свободные зоны. Диапазон его открываний очень широк, поэтому сопернику тяжело адаптироваться. «Батраков участвовал в каждом моменте матча. От него не нужно ждать дриблинга в стиле Роналдиньо или Неймара, но он знает, куда отдать пас, еще до того, как получит мяч. Батраков хорошо ориентируется в пространстве и понимает, когда нужно контролировать мяч, пасовать или играть в одно касание», — отметил экс-форвард сборной Турции Нихат Кахведжи после матча с «Инстанбулом» в эфире Kontraspor.



Против «Спортинга» «Галатасарай» очень тяжело двигал мяч, но Алексей все равно несколько раз получал передачи между линиями, сваливался на край или бежал за спину. Были проблемы с дальнейшими решениями после приема, зато сами рывки говорят о хорошей подстройке под структуру соперника.

В одной из таких ситуаций Батраков оторвался от соперника и открылся правее в зоне Максимилиано Араухо. Алексей получил время на размышления и прострелил.

Другой повод для оптимизма — интенсивность Батракова. «Галатасарай» агрессивно прессингует и реагирует на любую потерю возле чужой штрафной, поэтому от атакующего игрока в центре требуются приличный объем и концентрация.

Алексей справляется: пашет в прессинге, включается в отбор для возврата мяча и страхует партнеров в нужном случае. Отрезки в опорной зоне тоже выдались приличными в обороне, когда Батраков сохранял компактность и помогал защитникам. Бурук после его дебюта отдельно подчеркнул, что он постоянно вступал в единоборства и не уклонялся от борьбы.

Какие сложности возникли? Мешает взаимопонимание с партнерами и осторожность Батракова

Адаптация все еще продолжается. Она выражается в том, что далеко не всегда партнеры видят движение Батракова.

Все разнообразие его перемещений иногда оказывается холостым. Алексей видит свободные зоны и вовремя стартует туда, но «Галатасарай» двигает атаку в другом направлении. Для того чтобы избежать таких случаев, необходимо хорошее взаимопонимание и желание других игроков рисковать.

Многие открывания Батракова за спину требуют качественной разрезающей передачи. В некоторых эпизодах партнеры выбирают более безопасное решение или привычный заброс на форварда и игнорируют Алексея.

Даже если его все-таки замечают, не хватает точности или скорости решения. Против «Коджаелиспора» Рафаэл Леау сместился в центр, поздно увидел одинокого Батракова между линиями и сделал плохую передачу.

Другая преграда — осторожность от самого Батракова. В «Локомотиве» он был неудержим в обострении: в прошлом сезоне РПЛ по ожидаемым ассистам (0,3 вместе Эдуардом Сперцяном и Максимом Глушенковым) уступил только Эсекьелю Барко из «Спартака» (0,31). «Я доволен игрой Батракова. Он привнес динамику в игру. Алексей из тех игроков, которые часто врываются в штрафную, доставляют туда мяч и могут забить. У него может быть очень много ассистов», — хвалил его Бурук после «Гезтепе».

В первых матчах за «Галатасарай» Алексей действует осторожнее: в эпизодах, когда в «Локомотиве» от Батракова следовала разрезающая передача, он старается сохранить мяч и найти партнера рядом. То же касается и обводок: редко пытается выиграть позицию благодаря дриблингу и сразу ищет возможную передачу в штрафную.

Это следствие адаптации (постепенно нащупывает сильные стороны и любимые комбинации партнеров) и стиля «Галатасарая». Бурук ставит вертикальный футбол с большой ролью флангов и закидушек за спину, поэтому Батраков подстраивается и играет быстрее с минимумом касаний.

Пока проблемы не выглядят фундаментальными. Индивидуальный уровень Алексея на дистанции может компенсировать недопонимание с партнерами, а полноценная интеграция в футбол «Галатасарая» позволит лучше выбирать сценарий для конкретной атаки (пас в касание или дриблинг).

Оптимизм выражает и Бурук: «Батраков очень хорошо играет в командный футбол, я очень доволен им в этом плане. Он прессингует впереди, не игнорирует оборонительные обязанности, помогает полузащите и всегда создает варианты для паса. В дальнейшем этот уровень игры отразится и в результативных действиях».

Потому ждем, что будет после перерыва на матчи сборных. Должен вернуться Осимхен, плюс у Окана Бурука появилось время подумать, что и как можно исправить. Пока же Батраков продолжает адаптацию в Турции, и, раз тренер «Галатасарая» оптимистичен, может, и нам стоит ему довериться.