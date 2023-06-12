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Жорже Жезуш объявил об уходе из «Фенербахче»

Сергей Разин
корреспондент
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Жорже Жезуш.
Фото ФК «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш после победы в Кубке Турции над «Истанбулом» (2:0) объявил об уходе из клуба.

«Этот трофей важен как для «Фенербахче», так и для меня лично. Мы продолжали борьбу в лиге до предпоследнего тура. Я хочу поблагодарить нашего президента за возможность поработать в Турции, а также болельщиков за поддержку. Я чувствовал их любовь в каждом матче. Я говорю это, потому что хочу попрощаться: с сегодняшнего дня я больше не являюсь тренером «Фенербахче». Я сказал об этом президенту несколько недель назад и дал несколько советов по поводу потенциального сменщика. Мне жаль покидать вашу страну, пережившую страшную трагедию. Я очень благодарен турецкому народу, это мужественные и прекрасные люди. Очень эмоциональные люди. Надеюсь, когда-нибудь увижу вас снова», — приводит слова Жезуша Fotomac.

68-летний португалец возглавлял «Фенербахче» с лета 2022 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Турции и стала победителем Кубка страны. Журналист Николо Скира сообщал, что Жезуш хочет продолжить работу со сборной.

ФК Фенербахче
Жорже Жезуш
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