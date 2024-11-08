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Сегодня, 16:45

Зайнутдинов — о «Бешикташе»: «Играл при пяти тренерах, а сейчас — нет...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов в интервью «СЭ» заявил, что не опускает рук из-за малого количества игрового времени.

— Поговорим о «Бешикташе». Недавно ваша команда сенсационно уступила на своем поле «Касымпаше». В чем причина?

— Пока еще не разбирали эту игру. В ближайшее время наш тренер ван Бронкхорст укажет нам на ошибки в этом матче.

— До этого «Бешикташ» еще и «Галатасараю» проиграл. Они на данный момент на голову сильнее остальных в чемпионате Турции?

— В «Галатасарае» собраны футболисты топ-уровня: Осимхен, Зиеш, Мертенс... В общем, подбор людей там просто сумасшедший! Плюс они имели на нас большой зуб, так как в Суперкубке мы их разгромили — 5:0. Игроки «Галатасарая» в этой встрече были сверхмотивированы.

— Почему вы не играете?

— Этот вопрос лучше задать нашему главному тренеру. При этом всегда стараюсь искать причину в себе. Значит, что-то где-то не так делаю. Мне остается усердно работать на тренировках, доказывать состоятельность и ждать своего шанса.

— В этом сезоне в чемпионате Турции вы провели на поле всего пять минут... Это сильно на вас давит?

— Конечно, тяжело, когда ты постоянно остаешься в запасе. В прошлом сезоне я много играл при всех пяти тренерах, которые сменились в команде. Но что поделать? Мне нужно оставаться позитивным и верить в себя.

— С тренером не пытались объясниться?

— Нет.

Бактиер Зайнутдинов. «Летом звали в РПЛ, тренер «Бешикташа» не отпустил. Сейчас не играю». Зайнутдинов — о Черчесове, Холанне, Иммобиле и ЦСКА

Бактиер Зайнутдинов
ФК Бешикташ
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