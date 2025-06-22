Sport24: Юран возглавит турецкую команду, совладельцем которой стал Туфан Садыгов

Российский тренер Сергей Юран в ближайшее время возглавит турецкий клуб «Серик Беледиеспор», утверждает Sport24. В прошедшем сезоне команда вышла из третьего турецкого дивизиона во второй.

Сообщается, что о назначении Юрана клуб, 50 процентов которого купил бизнесмен и бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов, будет объявлено в ближайшие дни.

Сам Садыгов в комментарии для «СЭ» заявил, что не имеет отношения к «Серик Беледиеспор».

Последним клубом 56-летнего Юрана был «Пари НН», который он покинул в апреле 2024 года. До этого он тренировал «Химки» (трижды), «СКА-Хабаровск», «Зоркий», «Балтику», «Сибирь», «Шинник», «Динамо» Ставрополь, а также команды из Армении, Азербайджана, Казахстана, Эстонии и Латвии.

