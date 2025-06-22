Футбол
22 июня, 22:03

Sport24: Юран возглавит турецкую команду, совладельцем которой стал Туфан Садыгов

Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский тренер Сергей Юран в ближайшее время возглавит турецкий клуб «Серик Беледиеспор», утверждает Sport24. В прошедшем сезоне команда вышла из третьего турецкого дивизиона во второй.

Сообщается, что о назначении Юрана клуб, 50 процентов которого купил бизнесмен и бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов, будет объявлено в ближайшие дни.

Сам Садыгов в комментарии для «СЭ» заявил, что не имеет отношения к «Серик Беледиеспор».

Последним клубом 56-летнего Юрана был «Пари НН», который он покинул в апреле 2024 года. До этого он тренировал «Химки» (трижды), «СКА-Хабаровск», «Зоркий», «Балтику», «Сибирь», «Шинник», «Динамо» Ставрополь, а также команды из Армении, Азербайджана, Казахстана, Эстонии и Латвии.

Садыгов: «Я не имею отношения к турецкому клубу, куда сватают Юрана»

Источник: Sport24
Сергей Юран
ФК Серикспор
Туфан Садыгов
  • Симон Вирсаладзе

    А в этом случае Юран будет называть себя бегунком и шабашником, как он кличет иностранных тренеров в России? ) Вообще же выглядит довольно забавно. Одна псевдоспортивная помойка цитирует другую.

    23.06.2025

  • NF

    Без Ленина никак, ибо типичное проявление империализма: вывоз капитала за рубеж путём паразитирвоания на шее у народа. Классика...

    23.06.2025

  • Nik

    жаль, Юран достоин Спартака

    23.06.2025

  • Medovar

    Кум докушал огурец, Стопку опрокинул: Всем нам был лишь он Отец, Арье-лев бы сгинул... Интересно, что написал бы ассимилятор Ал-р Аронович сегодня, узрев дела своих соплеменников, многие из которых дорвались до власти. Наверное, также вспоминал бы серую суконную шинель, пару сапог, простой френч Отца народов. Вспомнил бы, конечно, и Храм Христа Спасителя, который разрушали всем мирком под призывы картавого кумира всех иудеев Ленина, чтобы кормить младотурков, к которым он испытывал особую симпатию. Вот если бы еще своих собратьев не забывали из БУНДА, ЦИКа, ОГПУ, ГУЛАГа, то и известную свою спесь бы поумерили.

    23.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    В этой новости прекрасно всё..)

    23.06.2025

  • fell62

    Вот где все деньги Химок , в Турции )))

    23.06.2025

  • TORO

    :rofl::rofl::rofl:

    23.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Кум докушал огурец И закончил с мукою: "Оказался наш Отец Не отцом, а сукою..."

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Точно. Министр просвещения сел в лужу, но голову высоко держит - всё кругом фейки.

    22.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да , на автобусе уехали.))

    22.06.2025

  • Darkman79

    Да да,полностью согласен)

    22.06.2025

  • hant64

    Что-то не проясняется - Туфан опроверг своё отношение к этому турецкому клубу. Никому верить нельзя)).

    22.06.2025

  • Medovar

    И из Турции его не выдадут, и на родину если уедет - его там искать никто не будет, еще и национальным героем станет.

    22.06.2025

  • SuperDennis

    21 марта 2015, 16:17 Евгений Гинер: "Когда меня шантажируют, я становлюсь бараном". Сегодня, 22:03 Туфан Садыгов: "Когда нужен безотказный тренер, созваниваюсь с Юраном".

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Туфан накосячит. Тогда и подтянут. Либо одни, либо другие.

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не будем. Скоро всё прояснится.

    22.06.2025

  • hant64

    Знаниие - сила. Неведение - мрак. Так не будем же на мрачной стороне!

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    И готовь мухоморы, берсерк.

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Подрабатывает? Не знал. Думал, что - владелец.

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Это с Дона выдачи не было, а из Турции - легко.

    22.06.2025

  • hant64

    Сам прилетел? Не знал, что он перелётной птичкой подрабатывает...))

    22.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    Выбивает подданство у Эрдогана

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Серега в любую свару - всегда готов. Как игроком, так и тренером.

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не знал об этом. Думал, он сам прилетел.

    22.06.2025

  • hant64

    Не пришёл, его привезли)).

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Ну, а кому они тут нужны.

    22.06.2025

  • hant64

    А Юран морально готовится быть дважды уволенным и трижды вновь назначенным ГТ? Если не готовится, то зря)).

    22.06.2025

  • SuperDennis

    Всех 219?

    22.06.2025

  • Valekka

    Скандал заказывали?!

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Серая какая-то, по-любому. Электрическая. гидравлическая, пневматическая...

    22.06.2025

  • Medovar

    Промес в другой юрисдикции делов наделал, там такие вещи с рук не сходят.

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    И химкинских болельщиков всех с собой забрал.

    22.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    По-любому какая-то схема.

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "А куда деньги дел? - Так голубей купил... Курлы-курлы... Чо эт такое, а? - Что? - Любовь... - Эх, Вася, Вася..."

    22.06.2025

  • SuperDennis

    Серик Беледиеспор Полное имя Серик Беледиеспор Кулюбю Псевдоним(ы) Пехливанлар (Борцы) Короткое имя Серикспор Основан 1955 (70 лет назад) Где играет Стадион Исмаила Огана, Серик , Турция Вместимость 2,250 Президент Дженк Доган Главный тренер Гёкхан Гейлани --- Был тренер Гёкхан, а будет Юран? Ну чего, рифмуется! )))

    22.06.2025

  • инок

    Никогда бы не подумал, что Серик Беледиеспор в переводе с турецкого - Химки.)

    22.06.2025

  • Корнелий Ш

    Учи хороводы, янычар.

    22.06.2025

  • Medovar

    Кто бы сомневался, ведь он и Дженифер Лопез приглашал на свой юбилей, и Кобзон с Лужковым пели ему дифирамбы. Такое представительство местного истеблишмента (скажу не без издевки) обеспечило ему не только узнаваемость, но и спокойное существование.

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Клуб будет переименован в "Туфан". Скоро Туфана, как за Торпеду подтянут. Промес не даст соврать.

    22.06.2025

  • max fucktor

    Ржачно!

    22.06.2025

  • Darkman79

    Исмаилов денег заработал на этом Черкизоне,на 10 поколений хватит,зато официально банкрот))))

    22.06.2025

  • Kortvv

    интересро, кто из них кому задолжал, раз Юран с редким упорством наступает на одни и те же грабли?

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Затаись, Турция - Садыгов пришел.

    22.06.2025

  • инок

    И сын Садыгова теперь играть в Турции тоже будет?))

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Химчленбирлеги - Касымпаша

    22.06.2025

  • Medovar

    Здесь долгов наделали, по одним только "Химкам" на 1,2 млрд рублей. 450 млн рублей налогов не заплатили, а на туретчине клуб берут на паях. Долги перед ВТБ и СБЕРОМ на 18 млрд. А они тут его жалеют. Но ведь был и такой Тельман Исмаилов, хозяин "Черкизона", который тоже уехал в Турцию, скрываясь от правосудия. А в Турции у него был огромный дворец. Садыгов проходит по статье мошенничество в особо крупном размере ч 4 ст 159 УК РФ, по месту нахождения фирм проведены оперативно-розыскные мероприятия. И непонятно, он под подпиской о невыезде или нет, из-под ареста его выпустили под залог, но сумма залога не разглашалась.

    22.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    Превый трансфер. Будет рвать вторую лигу!

    22.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    Красиво вывел бабки в Турцию.

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А сын Садыгова - в старте?

    22.06.2025

  • SuperDennis

    Сегодня не первое апреля, вроде, а новость из этой серии. 1) Садыгов под следствием, куда ему спонсировать турецкие суперклубы из третьей лиги, переходящие во вторую лигу? 2) Юран дважды уже сотрудничал с Садыговым в Химках, его второй раз вообще непонятно из-за чего уволили, ему мало? 3) Серик Беледиеспор. Сержик пошел тренировать Серик. Ну, удачи! ))))

    22.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    Химкинташ- Таджикинспор

    22.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Вот как Садыгов футбол любит .))

    22.06.2025

    • «Истанбул Башакшехир» хочет подписать Файзуллаева

    Садыгов: «Я не имею отношения к турецкому клубу, куда сватают Юрана»

