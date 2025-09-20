Юран рассказал, что защитник «Серикспора» Тихий перенес операцию из-за перелома лицевой кости

Главный тренер «Серикспора» Сергей Юран прокомментировал «СЭ» победу над «Бандырмаспором» (1:0) в матче 6-го тура первой лиги Турции и рассказал о травме российского защитника Дмитрия Тихого, который пропустил игру.

— Два россиянина разыграли комбинацию — Александр Мартынов отдал, а Илья Берковский забил. Многие команды играют с высокой линией обороной, и этим нужно пользоваться. Парни смогли воспользоваться этим и принести команде победу. Российские футболисты играют здесь на пределе. Вчера Кирилл Гоцук противостоял сильному бразильскому нападающему Дугласу Танке. Но Кирилл не дал ему ничего сделать и выиграл все верховые дуэли.

— Заметили, что в заявке на матч не было Дмитрия Тихого. Почему?

— Жалко, что мы потеряли Дмитрия на некоторое время. У него сломана лицевая кость. Позавчера ему сделали операцию, все прошло хорошо. Очень надеюсь, что он присоединится к нам во время октябрьской паузы на матчи сборных, — сказал Юран «СЭ».

Юран возглавил «Серикспор» летом 2025 года. После шести туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице первой лиги Турции с 10 очками.

Первая лига Турции — второй по силе дивизион страны.