Юран об изучении турецкого языка: «Могу сказать несколько простых фраз»

Главный тренер «Серикспора» Сергей Юран рассказал «СЭ», что начал учить турецкий язык.

«Сложный язык, но могу сказать несколько простых фраз: «Добрый день», «Как дела?», «Приятного аппетита». Язык трудный, но очень интересно в Турции, потому что люди живут футболом. Слышно из окон, когда идут матчи Суперлиги, Лиги чемпионов или игры сборной. Понимаешь, что находишься в футбольной стране. И атмосфера на стадионах невероятная, впечатляют полные трибуны. Это очень приятно», — сказал Юран «СЭ».

Юран возглавил «Серикспор» летом 2025 года. После шести туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице первой лиги Турции с 10 очками.

Первая лига Турции — второй по силе дивизион страны.