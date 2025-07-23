В Турции сообщили, что Зайнутдинов не хочет покидать «Бешикташ». Но тренер не рассчитывает на игрока

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», в разговоре с «СЭ» оценил возможный переход полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в московское «Динамо».

«Зайнутдинов не хочет покидать «Бешикташ». Но главный тренер Сульшер не рассчитывает на игрока. Поэтому Бахтиера не включили в заявку на матчи квалификации Лиги Европы», — сказал Дикме «СЭ».

27-летний Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. Нынешнее соглашение игрока с турецким клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3 миллиона евро.