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Сегодня, 12:02

В Турции сообщили, что Зайнутдинов не хочет покидать «Бешикташ». Тренер не рассчитывает на игрока

Константин Белов
Корреспондент
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Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника Бактиера Зайнутдинова из клуба.

Ранее издание Haberturk сообщило, что «Бешикташ» ищет 26-летнему игроку новый клуб.

«Тренеру команды он не нравится. Он не играет. Однако футболист хочет остаться в Турции. Он не хочет покидать «Бешикташ». Не думаю, что тренер даст Бахтиеру слишком много времени, в основном он будет сидеть на скамейке запасных», — сказал Дикме «СЭ».

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. Соглашение игрока с турецким клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Занутдинов не провел ни одного матча.

Бактиер Зайнутдинов
ФК Бешикташ
ФК ЦСКА (Москва)
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