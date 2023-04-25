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Сегодня, 16:10

В «Трабзонспоре» заявили, что ничего не слышали об интересе «Зенита» к голкиперу Чакыру

Алина Савинова
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Начальник «Трабзонспора» Эмра Ток прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к турецкому вратарю Угурджану Чакыру.

«Я ничего не слышал о том, что «Зенит» хочет купить Чакыра», — приводит Sport24 слова представителя «Трабзонспора».

Ранее турецкий журналист Экрем Конур сообщил, что петербургский клуб следит за 27-летним вратарем.

Чакыр провел за «Трабзонспор» почти 200 матчей и 22 игры за национальную команду Турции.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-v-trabzonspore-zayavili-chto-nichego-ne-znayut-ob-interese-zenita-k-vrataryu-chakyru
ФК Трабзонспор
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