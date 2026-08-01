В новом чемпионате Турции применят мячи с датчиками. Лимит на иностранцев не изменится

Руководство Турецкой футбольной федерации (ТФФ) по просьбе клубов приняло решение использовать мячи с датчиками в матчах чемпионата страны-2026/27. Для этого планируется запросить финансовую помощь у ФИФА и телевещателя, но даже если она не будет получена, ТФФ от идеи не откажется и постарается решить проблему своими силами. Общие расходы на мячи оцениваются в 7 миллионов турецких лир (около 12 миллионов рублей).



Кроме того, на каждом из стадионов предполагается установить по четыре дополнительные камеры.



Как известно, датчики в мячах помогают ускорить работу видеоассистентов при использовании технологии полуавтоматического определения офсайда и повысить точность определения положения «вне игры». С помощью сенсоров намного легче определить игрока, который последним коснулся мяча, и упрощается принятие решения в ситуациях с возможным контактом мяча с рукой. К минусам относится высокая стоимость и риск технического сбоя.



Новые правила игры будут применяться на основании рекомендаций и стандартов УЕФА, а не ФИФА — не так, как было на чемпионате мира.



Гонорары судьям за матч будут увеличены, но не так значительно, как запрашивалось. Увеличение будет соответствовать уровню инфляции.



В заявку команды по-прежнему можно включать 14 иностранных футболистов. Возраст 10 из них может быть любым, а вот оставшиеся четыре должны родиться после 31 декабря 2002 года. С сезона-2027/28 число легионеров планируют сократить до 11, пишет Turkiye Gazetesi.