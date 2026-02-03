В «Кайсериспоре» не исключили появления Чалова в команде
Главный тренер клуба «Кайсериспор» Радомир Джалови ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе нападающего ПАОК Федора Чалова.
— Иншаллах (буквально означает «если пожелает Бог». — Прим. «СЭ»)! Увидим, — сказал Джалови «СЭ».
Ранее журналист Эртан Сюзгун сообщил, что «Кайсериспор» активно ведет переговоры о возможном переходе Чалова.
27-летний россиянин в этом сезоне провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт Чалова с греческим клубом рассчитан до лета 2027 года.
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