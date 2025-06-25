В «Истанбул Башакшехире» опровергли интерес к Баринову и Файзуллаеву

Пресс-атташе турецкого футбольного клуба «Истанбул Башакшехире» Гохан Йылмаз прокомментировал «СЭ» информацию об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву и хавбеку «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Я разговаривал со скаутами нашей команды, и они сообщили, что в данный момент такой инициативы нет», — сказал Йылмаз «СЭ».

В прошедшем сезоне Баринов провел 35 игр за «Локомотив» во всех турнирах и отдал 5 результативных передач.

На счету Файзуллаева 39 матчей за ЦСКА, 3 гола и 8 голевых передач.