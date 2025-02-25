В «Фенербахче» заявили, что «расистские» слова Моуринью вырваны из контекста

В «Фенербахче» заявили, что слова главного тренера Жозе Моуринью, сравнившего поведение футболистов соперника с поведением обезьян, не имеют расистского подтекста.

В заявлении «Фенербахче» в социальных сетях говорится, что слова главного тренера Жозе Моуринью были вырваны из контекста и намеренно искажены. Клуб утверждает, что никто из здравомыслящих людей не может воспринять эти слова как проявление расизма, так как они были сказаны для описания чрезмерной реакции технического персонала команды соперника на решения судьи во время матча.

«Попытка представить это высказывание как расистское — абсолютно злонамеренный подход. Мы хотели бы сообщить общественности, что будем использовать наши законные права в отношении этой жалкой клеветы, которая была создана с целью вывести соперников за пределы поля и манипулировать повесткой дня», — отмечает клуб.

После матча 25-го тура чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Галатасараем», который завершился со счетом 0:0, Моуринью заявил, что в один момент люди на скамейке запасных соперника начали прыгать, «как обезьяны». «Галатасарай» обвинил Моуринью в расизме и заявил о готовности подать жалобы в УЕФА и ФИФА.