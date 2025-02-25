Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
Турция

В «Фенербахче» заявили, что «расистские» слова Моуринью вырваны из контекста

Камила Абдурахманова
корреспондент

В «Фенербахче» заявили, что слова главного тренера Жозе Моуринью, сравнившего поведение футболистов соперника с поведением обезьян, не имеют расистского подтекста.

В заявлении «Фенербахче» в социальных сетях говорится, что слова главного тренера Жозе Моуринью были вырваны из контекста и намеренно искажены. Клуб утверждает, что никто из здравомыслящих людей не может воспринять эти слова как проявление расизма, так как они были сказаны для описания чрезмерной реакции технического персонала команды соперника на решения судьи во время матча.

«Попытка представить это высказывание как расистское — абсолютно злонамеренный подход. Мы хотели бы сообщить общественности, что будем использовать наши законные права в отношении этой жалкой клеветы, которая была создана с целью вывести соперников за пределы поля и манипулировать повесткой дня», — отмечает клуб.

После матча 25-го тура чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Галатасараем», который завершился со счетом 0:0, Моуринью заявил, что в один момент люди на скамейке запасных соперника начали прыгать, «как обезьяны». «Галатасарай» обвинил Моуринью в расизме и заявил о готовности подать жалобы в УЕФА и ФИФА.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
Читайте также
Грузинское веселье. Судьи оставили россиян без шансов на победу в Батуми
От того самого видео до «тренеришки», конфликта с Карпиным и украденных 23 тысяч рублей. Главные скандалы в карьере Артема Дзюбы
Грузинское веселье. Судьи оставили россиян без шансов на победу в Батуми
Популярное видео
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Галатасарай» намерен возбудить уголовное дело в отношении Моуринью

Моуринью может подать в суд на «Галатасарай» из-за обвинений в расизме
Новости
RSS RSS
Все новости